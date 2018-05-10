В Свердловской области суд закрыл очередные кафе и кинотеатр

21:43 | 11.05.2018

Сухоложский городской суд приостановил деятельность Дома культуры «Кристалл». Это связано с выявлением грубейших нарушений требований пожарной безопасности в расположенных на его территории кафе и кинотеатре. Согласно данным на сегодняшний день, в ДК «Кристалл» будут закрыты только кинотеатр и кафе, поскольку иные помещения здания используются для детского досуга и проведения там городских мероприятий.



В ходе проверки установлено, что в кафе отсутствуют необходимые в каждом помещении пожарные извещатели (сирены), а в дверном проёме между детской комнатой и кафе установлены подъёмно-опускные двери, которые в случае возникновения пожара могут заблокировать детей в горящем помещении. Также детская зона и зона кафе отделаны натяжным потолком, на который отсутствует документация.



Напомним, массовая проверка торговых центров в России началась после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, 60 человек.



Фото: goroda.rus