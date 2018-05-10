В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги конкурса детских работ

21:14 | 11.05.2018

Сегодня в ГУ МВД России по Свердловской области были подведены итоги отборочного этапа Всероссийского детского конкурса «Полицейский дядя Степа».



В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, среди которых – школьники, учащиеся творческих объединений и дети сотрудников органов внутренних дел. В своих работах – поделках из разного материала – ребята продемонстрировали свое видение сотрудника правопорядка.



Работы юных участников оценивали заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении Александр Мурашкинцев, специальный корреспондент регионального филиала «Российской газеты», член Общественного совета при ГУ Елена Мационг и начальник Культурного центра областного главка Оксана Гончаренко.



По итогам, обладателем первого места стал Дмитрий Пургин из Богдановича с работой «Городовые разных эпох», вторым местом отмечена композиция «Полицейские будни» Алины Зайнуллиной из Кушвы, а третье место присуждено Юлии Одинцовой из Серова, представившей на конкурс куклу «Симпатичный майор».



Работы победителей конкурса будут представлять Свердловскую область на федеральном этапе.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области