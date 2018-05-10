Участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга примут главврач «Урала без наркотиков» и директор «Таганского Ряда»

21:03 | 11.05.2018

Оргкомитет «Единой России» по проведению праймериз по определению кандидатур для последующего их выдвижения в составе кандидатов от партии на выборы в городскую думу Екатеринбурга зарегистрировал новых участников предварительного голосования, среди которых немало известных в уральской столице персон.



Так, участие в праймериз по одномандатному округу № 16 (Чкаловский район) примут действующий депутат гордумы Дмитрий Сергин, ранее возглавлявший свердловское отделение «Партии пенсионеров за справедливость», главврач «Урала без наркотиков» Антон Поддубный и вице-президент по корпоративному развитию Группы компаний «AVS Group» Андрей Станкевич.



По округу № 4 (Железнодорожный район) заявился генеральный директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников. Ожидается, что он выступит основным конкурентом действующего депутата гордумы, ставленника «Таганского ряда» Александра Мяконьких.



По округу № 2 (Верх-Исетский район) участие в праймериз примут главный нарколог Свердловской области, глава областного профсоюза медиков, главный врач областной психиатрической больницы № 3, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин и депутат Законодательного собрания, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров.



По округу № 1 (Верх-Исетский район) заявился член Общественной палаты Свердловской области, куратор движения «Справедливое ЖКХ» в Верх-Исетском районе Валерий Черкашин, который на выборах в гордуму в 2013 году шел по спискам «Справедливой России», но проиграл единороссу Алексею Бородину.