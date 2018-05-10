В Свердловской области объявлено предупреждение об опасности первой степени из-за смога

20:43 | 11.05.2018

В эти выходные, с вечера 12 мая и до утра 14 мая, в Свердловской области объявлено предупреждение о первой степени опасности в связи с надвигающимся смогом. По данным Уральского гидрометцентра, он не будет представлять опасности для горожан, так как сопутствующие ему обычно задымлённость и запах не ожидаются. Это указывает на то, что появление смога не относится к деятельности промышленных предприятий.



«Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено», - говорится на сайте ведомства.



По данным гидрометцентра, первый весенний смог будет сопровождаться высокой дневной температурой (14 мая воздух может прогреться до плюс 20 градусов), однако ночью ожидаются заморозки до минус 7 градусов. При этом днём временами будет идти дождь, а ночью снова ожидается мокрый снег.



Фото: 66.ru