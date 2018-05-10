Генерал Александр Вяткин отмечает день рождения

19:58 | 11.05.2018

Начальник УФСБ России Свердловской области Александр Вяткин сегодня празднует день рождения — ему исполнился 61 год. Несмотря на личный праздник, генерал-лейтенант провел день на рабочем месте.



Александр Петрович возглавляет Управление Федеральной службы безопасности на Среднем Урале с 2012 года. Несмотря на ежегодные сплетни о том, что Александру Вяткину не продлят контракт, он продолжает служить Отечеству — руководство ФСБ России доверяет ему, что связано в первую очередь с достойными показателями работы.



Именно на период службы Александра Вяткина в свердловском УФСБ приходятся самые громкие задержания среди высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, разоблачения коррупционных схем в эшелонах исполнительной власти, выявления предателей интересов Родины. Оперативники УФСБ России по Свердловской области провели несколько успешных спецопераций, в том числе по выявлению и пресечению каналов нелегальной миграции, задержанию оптовых наркоторговцев.



Редакция «Вечерних ведомостей» поздравляет именинника, желает ему дальнейших успехов, долголетия, счастья и плодотворной деятельности!