Коммивояжер убил пенсионерку под Нижним Тагилом и ранил ее мужа

17:40 | 11.05.2018

Пригородный районный суд вынес приговор 21-летнему Андрею Желудкову, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В суде было установлено, что Желудков, являясь распространителем посуды и бытовой химии, пришел в квартиру пенсионеров в селе Лая Пригородного района. Между ним и хозяевами возник конфликт, в ходе которого Желудков ножом нанес не менее семи ударов в грудную клетку 74-летней женщине и не менее девяти ударов ее 79-летнему мужу. От полученных травм хозяйка скончалась, мужчина выжил лишь благодаря помощи медиков.



Суд признал Желудкова виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).



«Эксперты полиции провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли следы пальцев рук. Оперативники органов внутренних дел установили очевидцев, которые слышали крики из квартиры, а также видели убегающего молодого человека, чей фоторобот позже был составлен полицейскими. В квартиру в микрорайоне Красный Камень Нижнего Тагила, где проживал подозреваемый, сотрудники уголовного розыска пришли ночью вместе с бойцами ОМОН Росгвардии и доставили фигуранта в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области