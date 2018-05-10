Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отмену выборов мэра

15:48 | 11.05.2018

В Екатеринбурге в ЦК «Урал» прошли публичные слушания по поправкам, которые отменяют прямые выборы главы Екатеринбурга.



Как и предсказывал председательствующий на слушаниях замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, слушания не заняли много времени. По окончании слушаний выяснилось, что подавляющее большинство присутствующих на них жителей города оказались противниками прямых выборов.



За поправки в устав города проголосовало чуть больше тысячи человек, и только 25 человек высказались за сохранение выборов.



Напомним, результаты слушаний носят рекомендательный характер. И если бы присутствующие на слушаниях высказались за сохранение выборов, то это ничего бы не изменило, так как выборы отменены областным законом.



Фото: newdaynews.ru