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15:35 | 11.05.2018
В ЦК «Урал» проходят публичные слушания об изменении Устава города
Напомним, что поправки в устав муниципалитета потребовались после того как был принят областной закон о введении конкурсной схемы избрания главы Екатеринбурга.
Против такой схемы выборов выступают действующий мэр Евгений Ройзман, депутаты Константин Киселев и Дмитрий Головин и ряд оппозиционных политиков и общественников. Евгений Ройзман даже заявил, что не будет подписывать поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. По поводу слушаний Ройзман отметил, что на общественные слушания можно собрать хоть 10 000 человек, это уже ничего не изменит, так как решение принято, а поправки не принесут городу никакой пользы. Мало того закон этот, противоречит Конституции и унижает Екатеринбург, так как вместо города все решили депутаты, с которыми работает прокуратура, подковырнул он областных депутатов.
Посетить слушания сегодня решили 1314 жителей города, хотя большой разницы, если бы вдруг пришло 100 человек, не было бы. Слушания не более чем элемент процедуры, которая должна быть соблюдена.
Председательствующий на слушаниях замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин в самом начале слушаний призвал присутствующих «не кричать, не орать, воздержаться от появления эмоций», и выразил надежду, что мероприятие не займёт более полутора часов. В своём вступительном слове Сергей Тушин также подчеркнул, что областной закон об отмене прямых выборов уже вступил в силу, и у города нет другого выбора, кроме как внести поправки в Устав.
После прохождения общественных слушаний городская дума 22 мая рассмотрит проект изменений в Устав на своем заседании.
Фото: newdaynews.ru
© «Вечерние Ведомости»
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