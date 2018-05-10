На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят автобусы

В Екатеринбурге вводятся временные ограничения на движения автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».Ограничения будут действовать с 1 июня по 30 июня и связаны с повышенными мерами безопасности на время ЧМ-2018. На это время в город смогут въезжать только автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, и автобусы с разрешением въезда на территорию города от уполномоченного территориальным органом. Заказным и служебным автобусам придется объезжать столицу Урала, а на въезде в город будут оборудованы стоянки.