Уралец из ревности чуть не забил приятеля киркой

В Верхнем Тагиле вынесен приговор местному жителю 1970 года рождения, обвиняемому в покушении на жизнь своего приятеля. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.Следствием и судом установлено, что вечером 13 августа 2017 года подсудимый распивал спиртные напитки в компании знакомого 1988 года рождения. В определенный момент ему показалось, что собутыльник оказывает знаки внимания его сожительнице. Между мужчинами началась драка. В ходе нее старший мужчина схватил кирку и принялся избивать ей оппонента. Лишь благодаря своевременно оказанной помощи тот остался жив. При этом злоумышленник пытался убедить следствие, что он не собирался убивать оппонента, а защищал женщину, которую тот якобы душил. Тем не менее эта версия не нашла подтверждения.Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В качестве наказания ему назначено семь лет лишения свободы.