Новый зал екатеринбургской филармонии обойдется областной казне в 300 миллионов

13:28 | 11.05.2018

Совет Законодательного собрания Свердловской области одобрил выделение средств из региональной казны на строительство нового зала филармонии. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.



Для выделения средств на строительство зала на ближайшем заседании Заксобрания будут внесены изменения в главный финансовый документ региона. Областной казне проект, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым, обойдется в 300 млн рублей.



«Наша филармония одна из лучших в России и известна во всем мире, — отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. — Новый концертный зал укрепит статус Екатеринбурга как одной из культурных столиц нашей страны».



Новый зал на 1600 зрителей планируется расположить в саду Вайнера. При этом руководство филармонии заверяет, что объект займет незначительную территорию парка.