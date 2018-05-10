В Екатеринбурге уничтожили 450 килограммов яблок без документов

11:31 | 11.05.2018

В Екатеринбурге накануне сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области и Уральской оперативной таможни провели рейд на плодоовощной базе. Ревизоры на двух складах базы обнаружили запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию яблоки неустановленного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, всего было изъято 450 кг яблок. Продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов путем смешивания с землей.



Напомним, что в начале апреля в Екатеринбурге на плодоовощной базе по ул. Комсомольской (территория складской площадки МУП «Екатеринбургобщепит») было изъято 600 килограммов яблок неизвестного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов, которые впоследствии также были уничтожены.