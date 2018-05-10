Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 мая 2018 года

11:25 | 11.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 10.05.2018 до 08:00 11.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 139 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них одно убийство, пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 23 кражи чужого имущества, в том числе две квартирные, семь фактов незаконного оборота наркотиков, из них 5 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали два человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 1980 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 65 полицейских, 36 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области