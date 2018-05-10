Новости дня
11:24 | 11.05.2018
Под Нижним Тагилом выявлены две несанкционированные свалки размером с полгектара
Вторая свалка была обнаружена при плановом рейдовом осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения по маршруту г. Новоасбест — с. Петрокаменское Пригородного района. В ходе рейда в северной части земельного участка обнаружена свалка твердых бытовых отходов на площади 5163 кв. м.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в настоящее время устанавливается категория земель и правообладатели земельных участков для привлечения их к административной ответственности за порчу земель.
© «Вечерние Ведомости»
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