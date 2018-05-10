Свердловская область сохранила кредитный рейтинг ВВ+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне ВВ+. Об этом сообщает Департамент информационной политики.Рейтинг Среднего Урала был повышен до уровня ВВ+ в 2016 году, а через год рейтинговое агентство подтвердило его. По мнению специалистов, Fitch Ratings учитывает, что Свердловская область в 2016–2017 годах проводила консервативную долговую политику и продемонстрировала профессиональное управление бюджетным процессом. Кроме того, регион имеет промышленную экономику с уклоном в сторону металлургического и машиностроительного секторов.«Рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства — это объективный и понятный индикатор финансового состояния Свердловской области, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов», — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.