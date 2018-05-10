ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 10 мая произошло 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили травмы.Так, вв Екатеринбурге на улице 8 Марта водитель автобуса 54-го маршрута, двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Шмидта в сторону ул. Фрунзе, при торможении допустил падение пассажира.В результате ДТП женщина 1939 года рождения, пассажир, в 22:30 самостоятельно обратилась в травмпункт № 3, где ей поставлен диагноз: компрессионный перелом 1-го позвонка, краевой перелом шиловидного отростка левой локтевой кости.в Екатеринбурге на улице Губкина водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь по дворовому проезду параллельно ул. Академика Губкина, неправильно выбрал скорость движения, допустил наезд на препятствие — дом № 81а.В результате ДТП пострадал сам водитель — госпитализирован в лечебное учреждение с травмами: перелом правого бедра, сотрясение головного мозга.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 72Выезд на полосу встречного движения — 46Непредоставление преимущества пешеходам — 243Нарушения водителями маршрутного транспорта — 35Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 69Неиспользование ремней безопасности — 692Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.