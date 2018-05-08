На Химмаше автомобиль врезался в стену жилого дома

22:49 | 10.05.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге на Химмаше водитель автомобиля Chevrolet врезался в стену жилого дома на Губкина, 81 А.



По словам очевидцев, до удара в стену были слышны крики людей, а водитель иномарки чудом не сбил женщину, проходящую мимо дома.



Точные причины ДТП, а также информация о пострадавших, неизвестно. Сейчас происшествием занимаются сотрудники ГИБДД.



Фото: e1.ru