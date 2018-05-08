В дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге для фанатов запустят бесплатные шаттлы

21:58 | 10.05.2018

На время чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге будут ездить бесплатные автобусы, курсирующие до фан-зоны в ЦПКиО.



По информации мэрии Екатеринбурга, городу шаттлы будут ходить каждые 5 минут и доставлять болельщиков в разные районы города по окончанию работы площадки. Также в дни матчей от Московской будет запущен и трамвай-шаттл. Также шаттлы будут ходить от перехватывающих парковок у МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и станции метро «Ботаническая».



Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре игры в рамках ЧМ-2018: 15 июня — Египет и Уругвай, 21 июня — Франция и Перу, 24 июня — Япония и Сенегал, 27 июня — Мексика и Швеция.



Фото: rg.ru