На строительство конгресс-холла в Екатеринбурге выделят дополнительные средства

20:07 | 10.05.2018

Сегодня на заседании совета Заксобрания Свердловской области был рассмотрен вопрос о выделении одного миллиарда рублей на строительство конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». С предложением об увеличении расходов на строительство объекта выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Как сообщила СМИ спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, в случае одобрения предложения в бюджет Свердловской области и программу управления госсобственностью региона и приватизации имущества на 2018 год будут внесены изменения.



Напомним, конгресс-холл, проект которого был представлен еще в 2015 году, является частью третьей очереди выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».



Фото: ntagil.org