В Асбесте банкротят «Водоканал», возглавляемый депутатом местной думы

17:59 | 10.05.2018

Энергетики в лице «ОАО «ЭнергосбытПлюс» пытаются обанкротить АО «Водоканал» в Асбесте. Заявление о признании предприятия несостоятельным подано в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 22 миллиона 434 тысячи рублей.



Отметим, что возглавляет АО «Водоканал» депутат городской думы Асбеста, член постоянной комиссии по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Надежда Маслакова. АО «Водоканал» обслуживает систему водопровода и канализации в городе и является дочерней структурой градообразующего предприятия ОАО «УралАсбест».