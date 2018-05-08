В уральской столице пройдет конкурс среди обладательниц самых длинных кос

17:25 | 10.05.2018

11–12 мая в Екатеринбурге состоится конкурс «Уральская краса — длинная коса», в котором примут участие более 50 девушек и женщин. Победительниц выберут по четырем номинациям: самая длинная коса, самая толстая коса, фантазийная прическа, в старшей группе также будет номинация «За верность символу русской красы».



Конкурс проводится уже в девятый раз. Он призывает поддержать девушек, сохраняющих длинные волосы. Сообщается, что длина волос участниц должна быть от 70 до 130 см. Возраст — от 5 до 50 лет.



Мероприятие пройдет в ТРЦ «Академический» на четвертом этаже. Начало 11 мая в 17:00.