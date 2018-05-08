Конкурс «Бумаге — вторую жизнь!» стал ежегодным в Екатеринбурге

Экологический конкурс «Бумаге — вторую жизнь!», активно поддержанный в 2017 году жителями столицы Среднего Урала, приобрёл статус ежегодного.В прошлом году участниками конкурса, организованного по инициативе комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, стали 95 организаций, включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Общими усилиями они собрали почти 50 тонн макулатуры.Всем известно, что для производства бумаги используется древесина, заменить которую можно макулатурой. Спасти от вырубки одно дерево позволяют 60 кг собранной макулатуры. А это значит, что собранная участниками акции и ушедшая в переработку бумага позволила спасти более 800 деревьев.Кроме того, победители и призеры конкурса получили дипломы и кубки, отдельным участникам были вручены благодарственные письма.«Учитывая положительный опыт проведения конкурса и ту популярность, которую он получил у жителей, администрацией города принято решение сделать его ежегодным. Это позволит содействовать повышению не только экологической грамотности, но и культуры обращения с коммунальными отходами — в первую очередь с той их частью, которая может быть использована в качестве вторичных ресурсов для дальнейшей промышленной переработки», — отмечают организаторы.Как и в прошлом, в этом году принять участие в конкурсе, который пройдет с 28 мая по 21 декабря, смогут детские сады, школы, техникумы, колледжи, университеты, учреждения дополнительного образования, культуры и общественные организации. Чтобы стать победителем конкурса, нужны две вещи: понимание необходимости таких мероприятий и желание участвовать в них, а далее необходимо собрать как можно больше макулатуры и сдать ее на переработку в специализированную организацию.Узнать более подробную информацию и ознакомиться с положением о проведении конкурса «Бумаге — вторую жизнь!» можно наФото: 14school.ru