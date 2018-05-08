На следующей неделе в Екатеринбурге начнут отключать отопление

16:44 | 10.05.2018

С понедельника, 14 мая, в квартирах екатеринбуржцев начнут остывать батареи. Глава администрации Александр Якоб подписал постановление об отключении отопления. Сначала его отключат в жилых домах, затем в школах, детских садах, больницах.



Напомним, что на следующей неделе в уральской столице ожидается потепление до +21 градуса.





Фото: mira-stroy.ru