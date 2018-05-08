Екатеринбургские парки начали обрабатывать от клещей

16:10 | 10.05.2018

В Екатеринбурге стартовала акарицидная обработка парков, городских лесов и прибрежных зон. Пока ведутся работы, жителям не рекомендуют посещать данные территории. Клещи погибают в течение двух дней после обработки. По периметру зеленых зон разместят предупреждения с датой работ. Сейчас в городе обработано девять парков (30 га).



— Общая площадь обрабатываемых территорий: 521 гектар. В первую очередь начинаем с парков. Также в перечне городские леса и прибрежные зоны. Обработку противоклещевым препаратом проводят специалисты санэпидемстанции, — рассказал главный лесничий Екатеринбургского лесничества Дмитрий Метелев.





Фото: adm-mosrentgen.ru