Север Среднего Урала завалило снегом

15:00 | 10.05.2018

Вечером 9 мая и в ночь на 10 мая на севере Свердловской области выпал снег. Жители Серова, Волчанска, Ивделя, Североуральска выкладывают фотографии в соцсетях.



Снегопад сопровождался сильным ветром, порывы достигали 20 м/с. Так, по данным Управления гражданской защиты Серовского городского округа, часть жителей – около шести тысяч – остались без света из-за аварий. В частности, уже ликвидированы аварии в районе Сортировки, селе Филькино, поселках Красный Яр, Новая Кола, Ключевой.



Напомним, что 10-11 мая ночью в Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов.





Фото: Это Серов, детка!/Вконтакте