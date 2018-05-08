Евгений Куйвашев поручил правительству области скорректировать стратегию развития региона с учетом установок президента России

15:01 | 10.05.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение правительству области скорректировать стратегию социально-экономического развития региона и программу «Пятилетка развития» с учетом данных главой государства установок. Об этом сегодня, 10 мая, на заседании областного кабинета министров заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.



7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определив приоритеты внутренней политики государства на долгосрочную перспективу.



«Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение: с учетом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы «Пятилетка развития», других государственных программ и приоритетных проектов», — сказал Алексей Орлов.



По словам вице-губернатора, нужно сделать все необходимое, чтобы документы, связанные с вопросами развития Свердловской области, в полной мере соответствовали задачам, поставленным главой государства.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области