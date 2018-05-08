Завтра в Екатеринбурге откроется построенный к ЧМ-2018 травмпункт

14:41 | 10.05.2018

Завтра, 11 мая, в Екатеринбурге по адресу улица Челюскинцев, 3/5, начнет работать новый травматологический пункт Центральной городской больницы № 2 имени А.А. Миславского. Его построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.



Как отметили в пресс-службе мэрии, травмпункт начнет принимать пациентов уже в мае. Сюда могут обращаться как взрослые, так и дети. Режим работы круглосуточный. Новое медучреждение оборудовано в соответствии с современными технологиями.





Фото: perchinka.fromlife.net