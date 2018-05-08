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Завтра в Екатеринбурге откроется построенный к ЧМ-2018 травмпункт
Как отметили в пресс-службе мэрии, травмпункт начнет принимать пациентов уже в мае. Сюда могут обращаться как взрослые, так и дети. Режим работы круглосуточный. Новое медучреждение оборудовано в соответствии с современными технологиями.
Фото: perchinka.fromlife.net
© «Вечерние Ведомости»
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