Во время ЧМ-2018 заниматься постановкой иностранцев на учет будет только полиция

13:58 | 10.05.2018

Во время чемпионата мира по футболу иностранцы и лица без гражданства смогут встать на учет по месту жительства и пребывания только в подразделениях по вопросам миграции территориальных ОВД. МФЦ и почтовые отделения не будут предоставлять такие услуги.



«В период с 25 мая по 25 июля 2018 года предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.



При предоставлении всех необходимых документов встать на учет можно будет в день обращения.





Фото: twitter.com