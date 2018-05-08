В Качканаре осуждена супружеская пара, напавшая на полицейских

13:36 | 10.05.2018

В Качканаре вынесли приговор супругам, которые применили насилие в отношении представителей власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 1 октября 2017 года пьяная женщина вызвала брату скорую помощь. Вместе с врачами на вызов приехали сотрудники полиции, так как звонившая по ошибке сказала, что у ее брата ножевое ранение.



По прибытии скорой и полиции женщина и ее муж, оба пьяные, стали вести себя неадекватно и мешали врачам. В результате стражи порядка решили доставить их в отделение. Однако парочка оказала сопротивление. Мужчина пнул ногой двух полицейских, а женщина бросила в третьего полицейского полуторалитровую бутылку пива.



Суд назначил качканарцу наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей, его супруга приговорена к двум годам лишения свободы условно. Мужчина также должен выплатить шесть тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.





Фото: severpost.ru