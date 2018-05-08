На три дня изменится схема движения автомобильного и общественного транспорта на перекрёстке Ленина — Карла Либкнехта

13:30 | 10.05.2018

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в связи с ремонтом трамвайных путей на три дня, с полуночи 11 мая до 6 утра 14 мая, закроется движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.



Изменит маршруты и общественный транспорт. Трамваи № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 не будут ходить по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Луначарского в обоих направлениях.



Троллейбусы маршрутов № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 не будут двигаться по улице Карла Либкнехта от улицы Малышева до улицы Челюскинцев также в обоих направлениях.



Автомобилистов направят в объезд по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.



А пассажирам общественного транспорта стоит быть внимательнее и заранее планировать маршруты передвижения по городу.



Фото: acexpert.ru