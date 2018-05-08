В Свердловской области сорвали программу капитального ремонта

12:56 | 10.05.2018

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения при исполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Проверки, проведенные в первом квартале 2018 года, установили, что программа на 2015–2017 годы реализована только на 86,3 % (1 974 из 2 274 домов). К примеру, в Ивдельском городском округе этот показатель составил 87 %, в Краснотурьинском городском округе — 94 %, в Екатеринбурге — 92 %.



Также выявлены факты некачественных работ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Невьянске, Кировграде, Ивделе, Кушве.



Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения обнаружены в деятельности регионального оператора по контролю за подрядными организациями. В частности, оператор не проконтролировал работы в доме № 15А/7 на улице Заводской и в доме № 1 на улице Крылова. Такие же нарушения выявлены в Кировграде и Кушве.



В итоге прокуратура внесла представление в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова. Директору Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станиславу Суханову объявлен выговор.





Фото: myaltai.com