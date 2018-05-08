Новости дня
10:18 | 10.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области 8–9 мая 2018 года
Так, 8 мая в 17:00 в Екатеринбурге в переулке Черниговский водитель автобуса «Богдан» при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса.
В результате ДТП пассажир автобуса женщина 1951 года рождения получила травму: компрессионный перелом 12-го позвонка.
В момент ДТП в салоне находилось восемнадцать пассажиров. Автобус эксплуатируется на городском маршруте, на момент ДТП осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 060 «КОР — ТЦ «ДОМ».
9 мая в 11:20 в Каменске-Уральском на улице Мусоргского водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выезде с дворовой территории задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина 1938 года рождения, пешеход, получила травмы: сотрясение головного мозга, ушибы, госпитализирована в ГБ г. К.-Уральский.
В ночь с 9 на 10 мая, в 00:15, в Тавде на улице 4-й Пятилетки водитель автомобиля «Тойота-Королла» неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на препятствие — дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Пять пассажиров, находящихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести: женщина 1992 года рождения — рваную рану лба, госпитализирована; женщина 1995 года рождения — ушибленную рану подбородка, ушиб шейного отдела позвоночника, госпитализирована; женщина 1995 года рождения — черепно-мозговую травму, ушиб губы, ушиб грудной клетки, госпитализирована; мужчина 1991 года рождения — рану теменной области, рваную рану кисти, госпитализирован; мужчина 1990 года рождения — черепно-мозговую травму, госпитализирован.
8–9 мая выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 98
Выезд на полосу встречного движения — 101
Непредоставление преимущества пешеходам — 395
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 52
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 135
Неиспользование ремней безопасности — 1428
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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