ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области 8–9 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 8–9 мая произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 7 человек получили травмы различной степени тяжести.Так,в 17:00 в Екатеринбурге в переулке Черниговский водитель автобуса «Богдан» при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса.В результате ДТП пассажир автобуса женщина 1951 года рождения получила травму: компрессионный перелом 12-го позвонка.В момент ДТП в салоне находилось восемнадцать пассажиров. Автобус эксплуатируется на городском маршруте, на момент ДТП осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 060 «КОР — ТЦ «ДОМ».в 11:20 в Каменске-Уральском на улице Мусоргского водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выезде с дворовой территории задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1938 года рождения, пешеход, получила травмы: сотрясение головного мозга, ушибы, госпитализирована в ГБ г. К.-Уральский.В ночьмая, в 00:15, в Тавде на улице 4-й Пятилетки водитель автомобиля «Тойота-Королла» неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на препятствие — дерево.В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Пять пассажиров, находящихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести: женщина 1992 года рождения — рваную рану лба, госпитализирована; женщина 1995 года рождения — ушибленную рану подбородка, ушиб шейного отдела позвоночника, госпитализирована; женщина 1995 года рождения — черепно-мозговую травму, ушиб губы, ушиб грудной клетки, госпитализирована; мужчина 1991 года рождения — рану теменной области, рваную рану кисти, госпитализирован; мужчина 1990 года рождения — черепно-мозговую травму, госпитализирован.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 98Выезд на полосу встречного движения — 101Непредоставление преимущества пешеходам — 395Нарушения водителями маршрутного транспорта — 52Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 135Неиспользование ремней безопасности — 1428Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.