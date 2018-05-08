В Екатеринбурге ожидается потепление до +21

09:59 | 10.05.2018

В уральской столице во вторник, 15 мая, прогнозируют потепление до +21 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Теплеть начнет в понедельник, 14 мая. В этот день воздух прогреется до +18 градусов.



Однако ближайшие два дня, сегодня и завтра, в Свердловской области обещают заморозки. Ночью и утром температура может опуститься до -3. Также ожидаются небольшие дожди.





Фото: gismeteo.ru