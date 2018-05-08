Трое уральцев незаконно вырубили деревья на 25 млн рублей

09:33 | 10.05.2018

В Краснотурьинске вынесли приговор «черным лесорубам» - трем местным жителям: Денису Ленючеву, Роману Клепферу и Михаилу Нечухрину. Они признаны виновными в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, а также в хищении чужого имущества.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015-2016 годах уральцы незаконно вырубили деревья более чем на 25 млн рублей на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничеств. Древесина поступала на лесопилки частных предпринимателей, занимающихся переработкой древесины.



Также лесорубов признали виновными в хищении полиэтиленовой трубы, предназначенной для строительства водовода. ООО «Горные технологии» причинен ущерб более чем на 1,5 млн рублей.



В итоге обвиняемые получили 25 лет лишения свободы на троих: Денис Ленючев – 7 лет со штрафом в 100 тысяч рублей, Роман Клепфер – 5 лет со штрафом в 50 тысяч рублей и Михаил Нечухрин – 13 лет строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Последнему наказание назначено с учетом ранее вынесенного приговора 2007 года. Кроме того, с осужденных будет взыскан причиненный лесному фонду ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.