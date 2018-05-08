В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют улицу Ельцина

09:14 | 10.05.2018

В эту субботу, 12 мая, в Екатеринбурге пройдет 38-ая легкоатлетическая эстафета личного состава УМВД России по Екатеринбургу, посвященная Дню Победы.



В связи с этим с 10:00 до 12:00 перекроют улицу Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта), и улицу 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина).





Фото: uralweb.ru