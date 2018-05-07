Евгений Куйвашев посетил Парад Победы в Верхней Пышме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на Параде Победы в Верхней Пышме. Здесь по главной улице проехали более 20 единиц военной техники. Особенностью Парада стала историческая колонна, посвященная Курской битве: мотоцикл «Урал» М-72, лёгкий танк Т-70 и транспортный трактор СТЗ-5 с пушкой.Также в Параде приняли участие воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, рота барабанщиков, рота почетного караула трех видов вооруженных сил, сводная женская рота Центрального военного округа.- Рад, что в Верхней Пышме многое делается для этого благодаря усилиям Уральской горно-металлургической компании и лично Андрея Анатольевича Козицына. Так, в параде принимают участие боевые машины 1940-х годов, отреставрированные на предприятии «Уралэлектромедь». У вас работает замечательный музейный комплекс, где представлены настоящие исторические реликвии - танки, машины и самолеты, - отметил Евгений Куйвашев.