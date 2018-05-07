«Бессмертный полк» собрал в Екатеринбурге 150 тысяч человек

15:52 | 9.05.2018

По предварительным данным, в шестой акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге приняли участие 150 тысяч человек. Колонна собиралась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева. В то время, когда первые участники дошли до заключительной точки у Дворца молодежи, с Толмачева еще выходили последние ряды.



С каждым годом акция становится все масштабней. В 2017 году, по информации ГУ МВД по Свердловской области, шествие собрало порядка 100 тысяч человек.



Отметим, что Екатеринбург – единственный город, где в акции также приняли участие инвалиды-колясочники.