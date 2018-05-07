На приеме у губернатора Свердловской области ветеранов встретили достойно

Сегодня после парада Победы в Екатеринбурге для ветеранов Великой Отечественной войны состоялся традиционный прием у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Организация этой встречи оказалась на высшем уровне.Отметим, что сразу после парада все ветераны, с помощью юнармейцев и волонтеров организации «Каравелла», дошли до машин, которые довезли главных героев праздника до «белого дома». На встречу с губернатором Свердловской области удалось попасть абсолютно каждому ветерану вне зависимости от наличия или отсутствия приглашения.Примечательно, что здесь проблем с транспортом никаких не возникает: традиционно после приема у губернатора каждого ветерана довозят прямиком до дома.