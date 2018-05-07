Вместо администрации Екатеринбурга транспорт для ветеранов ВОВ на парад Победы организовали общественники

В Екатеринбурге в очередной раз администрация города не удосужилась организовать транспорт для главных героев Дня Победы — ветеранов Великой Отечественной войны — до парада на площади 1905 года. В итоге сегодня до парада Победы в Екатеринбурге тех ветеранов, кого по каким-то причинам не смогли довезти родственники, доставили общественники, журналисты, представители силовых структур и просто неравнодушные люди.Напомним, что в мэрии неоднократно заявляли о том, что автомобиль для ветерана — участника парада будет предоставлен лишь в том случае, если он сам обратится с соответствующей просьбой в администрацию города. Однако никто из ветеранов за помощью не обратился, что, впрочем, неудивительно, так как никто из них не имеет понятия о такой «функции».«Ветераны не должны о чем-то кого-то просить — государство обязано обеспечивать им комфортную жизнь каждый день, а уж тем более в великий праздник: если бы не подвиг этих мужественных людей, не было бы нашей страны и нас бы никого не было», — говорит руководитель Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ». Кстати, «майцы» принимают участие в организации транспорта для ветеранов уже третий год подряд.Таким образом, участие в организации транспорта для ветеранов ВОВ до парада приняли: молодежная организация «МАЙ», журналисты изданий «Вечерние ведомости», «Накануне.ru» и «Новый день», солисты музыкальной группы In Bloom, сотрудники прокуратуры Екатеринбурга и районных прокуратур города, а также еще одна силовая структура. Отметим, что прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова уже не первый год принимает участие в организации транспорта для ветеранов.Примечательно, что аналогичная ситуация с трансфером для ветеранов — участников парада складывается уже третий год подряд. В этом году вице-мэр по социальной политике Екатеринбурга Михаил Матвеев заявил, что ветеранов должны довозить исключительно их родственники, пусть даже они живут в других городах, а задавать администрации города вопрос о том, почему транспорт для главных героев праздника не был организован, по мнению господина Матвеева, просто неуместно. О том, что у некоторых родственников просто нет, господин Матвеев не подумал.