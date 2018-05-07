Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 мая 2018 года

13:27 | 9.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 08.05.2018 до 08:00 09.05.2018 на территории Свердловской области в дежурные сутки зарегистрировано 146 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 грабежей, 29 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 6 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них 2 факта сбыта.



За сутки в одном дорожно-транспортном происшествии пострадал 1 человек.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 53 мероприятия, в которых приняли участие порядка 18 300 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 552 сотрудника органов внутренних дел. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области