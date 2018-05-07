15 мая Общественная палата Екатеринбурга примет решение по Алексею Беззубу

12:08 | 9.05.2018

15 мая на заседании Общественной палаты Екатеринбурга будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Алексея Беззуба.



Напомним, что по уставу палаты ее членами не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Ранее Свердловский областной суд оставил в силе приговор Орджоникидзевского районного суда, который назначил Беззубу наказание в виде трех лет условно.



Его осудили по статье «Халатность» из-за травмирования ребенка на хоккейном корте на улице Индустрии. Тогда на пятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, и он получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы. На тот момент Алексей Беззуб занимал должность директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района».





Фото: svcomercio.info