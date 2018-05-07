Новости дня
12:08 | 9.05.2018
15 мая Общественная палата Екатеринбурга примет решение по Алексею Беззубу
Напомним, что по уставу палаты ее членами не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Ранее Свердловский областной суд оставил в силе приговор Орджоникидзевского районного суда, который назначил Беззубу наказание в виде трех лет условно.
Его осудили по статье «Халатность» из-за травмирования ребенка на хоккейном корте на улице Индустрии. Тогда на пятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, и он получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы. На тот момент Алексей Беззуб занимал должность директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района».
Фото: svcomercio.info
© «Вечерние Ведомости»
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