Детский танцевальный ансамбль из Екатеринбурга взял Гран-при международного фестиваля

11:29 | 9.05.2018

Ансамбль «Улыбка» екатеринбургской Детской филармонии завоевал Гран-при и победы в четырех номинациях за исполнение народного и эстрадного танцев на международном фестивале детского и юношеского музыкального творчества «Майская фантазия» в Праге.



Ансамбль уникален тем, что может одинаково хорошо танцевать как народные, так и современные танцы. Отметим, что пять лет назад он уже завоевывал Гран-при.





Фото: sgdf.ru