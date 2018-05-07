В Арамиле потушили пожар в цехе по производству бумаги

Сегодня утром, в 7 часов, в Арамиле завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха по производству бумаги, где накануне вспыхнул пожар. Напомним, что площадь пожара составила 1800 кв. м. Быстрому распространению огня способствовала горючая загрузка и сложная планировка здания. В результате пожару присвоили повышенный номер сложности — «Пожар № 3».— Пожару дан общий отбой. Всего в тушении были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 50 человек личного состава. С огнем боролись шесть часов. Пожарные отстояли рядом расположенные здания, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.