Бывший директор ЦПКиО примет участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга

21:59 | 8.05.2018

Оргкомитет «Единой России» по проведению праймериз по определению кандидатур для последующего их выдвижения в составе кандидатов от партии на выборы в городскую думу Екатеринбурга зарегистрировал новых участников предварительного голосования. Среди них – бывший директор ЦПКиО, член Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области Владимир Черменинов, председатель ТСЖ «ЖК Аврора» Роман Дубов, бизнесмен Александр Гольденберг, вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев, «афганец» Игорь Усов, генеральный директор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков и действующий депутат городской думы Анатолий Шарапов.



Отметим, что всего на сегодняшний день зарегистрировано 142 участника праймериз. Последний день приема документов для участия – 15 мая. То есть у будущих кандидатов есть еще одна неделя, что собрать необходимые документы и заявиться для участия в предварительном голосовании, которое состоится 3 июня.