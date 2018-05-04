В Арамили горит цех по производству бумаги

В Арамили Свердловской области горит цех по производству бумаги. В настоящий момент на месте работает пожарное подразделение. Пожару присвоили повышенный номер сложности - «Пожар № 3».Площадь пожара составляет 1500 кв. м. По информации руководителя пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Натальи Зыряновой, в связи с угрозой распространения огня, на место подъезжают дополнительные силы пожарных подразделений Екатеринбурга и Сысерти. Сейчас принимаются все меры по локализации возгорания. На месте работают 17 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.В настоящий момент точная информация о причинах пожара и наличии пострадавших неизвестна. Однако, по предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было.