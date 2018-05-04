Адвокаты свердловских юристов, обвиняемых в мошенничестве, обжаловали приговор

20:01 | 8.05.2018

Адвокаты свердловских юристов, в отношении которых Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор и в зависимости от роли и степени участия каждого в противоправных деяниях признал их виновными в покушении на мошенничество, подстрекательстве и пособничестве в покушении на мошенничество и покушении на посредничество во взяточничестве, обжаловали приговор. Апелляционная жалоба будет рассмотрена Свердловским областным судом.



По версии следствия, с января по октябрь 2016 года заместитель директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск» Андрей Медведев при рассмотрении арбитражным судом дела по иску двух коммерческих фирм решил похитить принадлежащие им денежные средства.



К реализации умысла он привлек своего знакомого, юриста, бывшего начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Ивана Яременко, который обратился к представителям организаций с предложением за вознаграждение в сумме 3 млн рублей не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации Красноуральска. Реально выполнять обещанное соучастники не намеревались. Преступление не было доведено до конца в связи с отказом руководства фирм от передачи денег злоумышленникам.



В сентябре 2016 года Иван Яременко обратился к своему знакомому Никите Кошакову, являвшемуся сотрудником Екатеринбургского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче денежного вознаграждения от руководителя коммерческой организации за принятие мер по обеспечению вынесения желаемого судебного решения.



Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, Кошаков согласился и обозначил размер своего вознаграждения в сумме 2 млн рублей. После этого юрист обратился к директору фирмы и сообщил, что для решения проблемы требуется уплатить 3,5 млн рублей, намереваясь обратить разницу в сумме 1,5 млн рублей в свою пользу.



Данное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку 11 октября 2016 года Иван Яременко был задержан оперативниками УФСБ возле торгового комплекса «Мегаполис» в Екатеринбурге при получении денег.



Расследование проводило четвертое следственное управление Главного следственного управления СК России. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв.



Согласно приговору суда, Андрей Медведев (отметим, что руководство МУП «МУК ГО Красноуральск» не было поставлено в известность о его договоренностях) признан виновным в подстрекательстве к покушению на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, на срок два года.



Иван Яременко признан виновным по двум эпизодам о покушении на мошенничество в особо крупном размере и в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, на срок три года.



Никита Кошаков признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей, с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, на срок два года.