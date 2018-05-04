Свердловский депутат остался без помощника со связями в МУГИСО

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер лишился одного из самых незаменимых помощников. Как рассказали veved.ru источники в аппарате ЗССО, сегодня, 8 мая, помощник Вегнера, член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев написал заявление, согласно которому он сложил свои полномочия. Информацию подтвердил изданию и сам Потеряев.«Это действительно так, я решил сдать удостоверение и стал сторонником «Единой России». Наши пути разошлись, мы уже год не взаимодействуем, но я с улыбкой вспоминаю наши годы сотрудничества, в том числе поездки по территориям и участие в предвыборной кампании. У меня остались только благоприятные воспоминания. Я желаю Вячеславу Михайловичу удачи в его политической борьбе. Спасибо за всё», — заявил Николай Потеряев.Напомним, что Николай Потеряев, который в апреле также выиграл аппаратную борьбу в Общественном совете при МУГИСО, где занял место председателя, примет участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатур для последующего их выдвижения в составе кандидатов от партии на выборы в городскую думу Екатеринбурга по Октябрьскому району.Дозвониться до Вячеслава Вегнера не удалось.