Глава екатеринбургской полиции лично поздравил фронтовиков и тружеников тыла

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин лично поздравил участников Великой Отечественной войны из числа пенсионеров органов внутренних дел: Марию Сергеевну Панову, которая служила радистом на Втором Белорусском фронте, а после окончания войны работала в прокуратуре и в милиции, фронтовика Астру Федоровну Кузнецову, которая проработала в органах внутренних дел более 30 лет, участника Битвы под Москвой Вячеслава Петровича Зотова.Глава екатеринбургской полиции пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а также подарил подарки к празднику.