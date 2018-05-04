В Историческом сквере развернется «Театр Великой войны»

17:18 | 8.05.2018

Завтра на Плотинке будет работать уникальная площадка «Театр Великой войны», состоящая из трех павильонов: в первых двух жители познакомятся с предысторией — военной хроникой, а в третьем разыграется интерактивный спектакль, рассказывающий об одном из эпизодов фронтового 1943 года.



«Театр Великой войны» будет работать только один день — 9 мая — с 12:00 до 20:00. Один показ длится полчаса.