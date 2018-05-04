Новости дня
17:18 | 8.05.2018
В Историческом сквере развернется «Театр Великой войны»
«Театр Великой войны» будет работать только один день — 9 мая — с 12:00 до 20:00. Один показ длится полчаса.
© «Вечерние Ведомости»
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17:18 | 8.05.2018
В Историческом сквере развернется «Театр Великой войны»
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16:20 | 8.05.2018
13 человек предстанут перед судом по делу о бандитизме на Урале
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В Екатеринбург привезли Кубок ЧМ-2018
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На 9 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
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В Екатеринбурге перекроют два участка дорог
14:50 | 8.05.2018
С начала года в свердловский бюджет поступило более 74 млрд рублей
14:35 | 8.05.2018
В Свердловской области выбраны все региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова
12:57 | 8.05.2018
Председателя Заксобрания Свердловской области познакомили с новым депутатом от «Справедливой России»
12:47 | 8.05.2018
За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна
12:31 | 8.05.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравляет горожан с 9 Мая
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Прикамье присоединилось к акции «Красная гвоздика»
12:25 | 8.05.2018
Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих поздравляет жителей Прикамья с Днем Победы
12:22 | 8.05.2018
В Перми пройдут дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры
12:19 | 8.05.2018
Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравляет ветеранов с праздником Победы
12:10 | 8.05.2018
В екатеринбургской квартире обнаружили марихуановую лабораторию
11:48 | 8.05.2018
Накануне 9 Мая сыну ветерана вернули утраченный орден
11:27 | 8.05.2018
В Свердловской области полицейские задержали ещё одного любителя самодельного огнестрельного оружия
11:26 | 8.05.2018
Курганские синоптики предупреждают дачников и аграриев о заморозках
11:08 | 8.05.2018
Пожарные, спасшие детей в Кушве, будут представлены к наградам
10:33 | 8.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 мая 2018 года
10:25 | 8.05.2018
В Кушве трех детей спасли с отколовшейся льдины
10:07 | 8.05.2018
Екатеринбургского блогера арестовали за долги по алиментам
09:40 | 8.05.2018
Белоярская ветеринарная станция привлечена к ответственности за просроченные лекарства
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23:19 | 7.05.2018
Суд обязал власти Шалинского городского округа поставить кладбища на кадастровый учет
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В Екатеринбурге отметили наградами юных защитников Отечества