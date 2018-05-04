В Артинском районе агрофирму оштрафовали за загрязнение земли

16:53 | 8.05.2018

Летом прошлого года прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «ОРС-АГРО» в Артинском районе. Надзорное ведомство проверило земельный участок площадью более 300 га: в 11 пробах, взятых из теплиц, обнаружено превышение содержания нитратного азота, что говорит о загрязнении земли химикатами. Итогом стало возбуждение дела об административном правонарушении.



В результате ООО «ОРС-АГРО» признали виновным в порче плодородного слоя почвы и оштрафовали на 40 тысяч рублей.





Фото: familegal.ru